Le jour où Ferguson a proposé 100 000 livres à un joueur pour qu’il arrête sa carrière

Faire le ménage avec des gros billets : la drôle d’idée de Sir Alex.

Défenseur reconnu du championnat d’Angleterre dans les années 1980 et 1990, Paul McGrath a connu une carrière pleine de hauts et de bas. Le joueur irlandais a notamment eu de gros problèmes avec l’alcool qui auraient pu lui coûter sa carrière. Dans un long entretien accordé au Telegraph, l’homme de 63 ans a évoqué le sujet par le biais d’une anecdote unique vécue lors de son passage à Manchester United (1982-1989) : « Sir Alex m’a fait entrer dans une pièce et m’a juste dit « Nous aimerions que tu arrêtes de jouer au football ». C’est aussi simple que cela. Puis il a dit qu’ils étaient prêts à me donner 100 000 £ pour que j’arrête complètement de jouer au football et que je retourne en Irlande. J’y pensais parce qu’à l’époque, 100 000 £ c’était beaucoup d’argent. »

Last week, I found God. An evening with Paul McGrath – with a twist https://t.co/hOFZrfQxXI — Matt Law (@Matt_Law_DT) March 20, 2023

Arrivé sur le banc des Red Devils en novembre 1986, Ferguson a voulu casser la « culture de l’alcool » présente dans le football anglais, et plus particulièrement chez les Mancuniens. Réputé comme étant l’un des plus gros buveurs de l’équipe, le joueur de 27 ans a donc été ciblé, mais a fini par refuser cette proposition pourtant alléchante : « J’ai parlé à Kevin Moran et Bryan Robson (ses coéquipiers à Manchester, NDLR) et j’ai décidé de continuer parce que je pensais que je pouvais encore faire quelque chose dans le football. » Le défenseur quittera finalement MU pour Aston Villa en 1989, où il passera sept belles saisons avec en point d’orgue un titre de meilleur joueur du championnat en 1993. Une récompense décernée seulement à six reprises à un défenseur depuis son apparition en 1973.

Un Happy End à l’irlandaise.

