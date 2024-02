Le HAC poursuit son combat sur l’accord CVC

Le combat continue pour les Ciel et Marine.

S’estimant lésés par l’accord CVC et la répartition que son président, Jean-Michel Roussier, trouve « profondément injuste » comme il le confiait dans nos colonnes en janvier dernier, les dirigeants du Havre AC continuent leur combat face à LFP. Dans un communiqué publié ce lundi, le club normand a annoncé le début de la procédure sur le fond ce jour « devant le tribunal judiciaire de Paris et le juge statuera dans les semaines à venir sur les demandes du HAC. Pour rappel, suite à l’accord passé entre le fonds d’investissement CVC et la LFP, le HAC n’a touché que 1,5 million d’euros, alors que ses concurrents directs au maintien en Ligue 1 ont perçu au moins 33 millions d’euros. »

Un autre terrain où le HAC devra se montrer plus mordant que sur le rectangle vert, le promu restant sur six matchs sans victoire toutes compétitions confondues.