Le groupe L2B avance l'heure de son concert à l'Olympia à cause de la finale de C1

Le sens des priorités.

En pleine ascension, le groupe L2B a rendez-vous dans deux semaines dans la mythique salle de l’Olympia, à Paris. La date est déjà sold out déjà près de deux mois, mais il y a un mais : cela tombe le samedi 31 mai, le soir où le Paris Saint-Germain sera à Munich pour – peut-être – décrocher sa première étoile européenne, face à l’Inter. Du coup, les trois rappeurs originaire du Bois-l’Abbé à Champigny-sur-Marne (94) ont carrément avancé la date de leur concert à 18h30 (au lieu de 20h) « pour que tout le monde puisse profiter au mieux du concert et du match ». Et aussi histoire de s’éviter une fosse vide pendant une heure et demi de show.

En revanche, pour arriver à temps en Bavière à la fin de la prestation, ça fera un peu juste.