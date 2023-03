Ça va être dur de concurrencer Chelsea sur le marché des transferts.

Sur le terrain comme en dehors, la saison du FC Barcelone s’apparente de plus en plus à des montagnes russes. Dominants sur la scène nationale à l’image de leur victoire sur le terrain du Real Madrid (0-1) ce jeudi soir en Coupe du Roi, les Blaugrana – éliminés par Manchester United en C3 – ont déjà dit adieu à leurs ambitions européennes et pourraient vivre un été compliqué. Invité d’une conférence sur l’économie du football organisée à Londres par le Financial Times, le président de la Liga Javier Tebas a averti les dirigeants barcelonais sur la situation financière de leur club : « Il est pratiquement impossible que Barcelone puisse recruter des joueurs cet été. Beaucoup de choses devront changer, car sinon, l’institution sera en difficulté. Le FC Barcelone n’a pas pu signer de joueurs cet hiver, nous ne l’avons pas laissé faire, et l’été prochain, il ne pourra pas le faire non plus », a déclaré le dirigeant. Les Barcelonais étaient déjà dans le viseur des instances espagnoles l’été dernier, mais ils s’étaient tout de même arrangés pour pouvoir recruter Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Raphinha.

FC Barcelona | #Radioestadio 🔺@Tebasjavier presidente de @LaLiga “El @FCBarcelona_es este invierno no ha podido fichar jugadores, no les hemos dejado.. y el verano que viene no podrán fichar jugadores” pic.twitter.com/antSeLjriN — Radioestadio (@Radioestadio) March 2, 2023

Une mauvaise nouvelle extra-sportive de plus pour le club catalan, soupçonné dans une affaire de corruption à l’arbitrage ces dernières semaines.

La routine.

Le Barça refroidit le Real