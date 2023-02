Le duo qui se crée le plus d’occasions en Premier League n’est pas celui qu’on attendait

Thérapie de couple.

Opta a dévoilé le duo qui crée le plus d’occasions en Premier League parmi les joueurs ayant joué plus de 1000 minutes ensemble et contre toute attente, ils viennent de… Liverpool. Malgré la saison difficile des Reds, ce sont bel et bien Mohamed Salah et Darwin Núñez qui créent le plus d’occasions ensemble dans le championnat anglais. Une statistique qui peut surprendre quand on connaît les critiques que reçoit notamment l’attaquant uruguayen depuis son arrivée dans l’équipe de Jürgen Klopp. Les deux attaquants du club de la Mersey créent une occasion l’un pour l’autre toutes les 52 minutes.

Ils devancent les deux joueurs de Fulham Aleksandar Mitrović et Andreas Pereira, ainsi que la paire de Tottenham Harry Kane et Dejan Kulusevski. Le duo Erling Haaland et Kevin De Bruyne n’arrive qu’en quatrième position avec une occasion créée ensemble toutes les 67 minutes.

En revanche, ces derniers les convertissent en buts.