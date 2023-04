Le coup tactique du week-end signé par les U13 d’Évry

L’autre lucarne d’Évry.

Une masterclass venue tout droit du football amateur. « Allez, s’il te plaît, je peux rentrer sur le terrain », lance le jeune Hamath à Moussa Sissoko, l’entraîneur d’Évry Football Club, lors du match des U13 loisirs contre Savigny-sur-Orge. Son éducateur décide de faire un changement, en appelant plusieurs fois « Mohamed » et de le remplacer par ce minot qui était allongé en train de regarder le match tout en se grattant la chaussette. Le milieu de terrain se met devant le ballon et tire une praline qui lobe le mur et finit au fond des filets. À noter le concours du gardien adverse, avec une belle boulette.

Ayez confiance en vos joueurs 😍 Le changement le plus prolifique de l’année 🙏🏻 pic.twitter.com/proOv1GEpn — EvryFootballClub (@FcEvry) April 3, 2023

Le match se finit sur un nul 4-4 alors que la bande de Hamath menait 4-0, au stade de Savigny. On a failli assister à une belle remontada. Coach « Soumchenko », surnom en hommage à l’élégant attaquant Andreï Chevtchenko, était réjoui que « son numéro 6 marque ce sublime coup franc ».

Pascal Dupraz et « la patte gauche » de Yann Bodiger ont fait des petits.

