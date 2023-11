Le collectif anti-homophobie Rouge direct met définitivement fin à ses activités

Triste d’en arriver là.

Engagé dans la lutte contre l’homophobie dans le football depuis novembre 2016, le collectif Rouge direct a annoncé mardi soir « cesser définitivement ses activités ». Le collectif avait déjà suspendu ses activités fin octobre après un flot d’insultes homophobes reçu sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué à l’AFP, Rouge direct dénonce notamment la « démission de l’État ».

Audition du Collectif Rouge Direct le 8 novembre dernier. Retour sur 7 années de travail acharné. C’est notre "testament militant." Vous en êtes toutes et tous les dépositaires désormais. [Thread] Chapitre I Injures et menaces de mort (1/14) pic.twitter.com/mYLOpBLtob — Rouge Direct (@RougeDirect) November 15, 2023

À la suite des chants homophobes entendus pendant PSG-OM le 24 septembre puis Rennes-Nantes le 1er octobre, des temps d’échanges avec les supporters et des ateliers de sensibilisation avaient été annoncés par le ministère des Sports, ainsi que la LFP et la FFF. Des promesses visiblement sans lendemain, puisque le collectif parle d’« inaction totale et coupable » ainsi que d’un « écart inacceptable entre les paroles […] et ses actes anecdotiques contre ce fléau qui tue ».

Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?

Il y a trop d'entraîneurs étrangers en Ligue 1, selon Arsène Wenger