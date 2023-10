Homophobie dans le football : le collectif Rouge Direct annonce la suspension de ses activités

Pourtant, ce ne sont pas les avertissements qui manquaient.

Engagé dans la lutte contre l’homophobie dans le football, et lanceur d’alerte sur le sujet, le collectif Rouge Direct a annoncé ce mardi suspendre ses activités. Un communiqué fait état de « cyber harcèlement homophobe massif » ainsi que de « menaces de mort » subis par le collectif, qui a décidé de cesser son activité pour des raisons de sécurité.

Bonjour, Face au cyber harcèlement homophobe massif et aux menaces de mort, et pour des raisons de sécurité, le Collectif Rouge Direct est contraint de suspendre ses activités. Un thread pour bien comprendre ⬇️ (1/6)@AOC1978 pic.twitter.com/xCF5sb5y8V — Rouge Direct (@RougeDirect) October 31, 2023

Dans un thread glaçant, le collectif expose quelques-uns des messages reçus sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, déclarant en avoir centralisé 350, mais il y en aurait beaucoup plus. Le communiqué parle des insultes homophobes entendues lors de PSG-OM le 24 septembre, ainsi que des incidents d’OL–OM comme d’événements qui ont mené à « une intensité redoublée » des menaces homophobes à leur encontre. Le collectif parle d’un « échec total et coupable des instances du football, la FFF et la LFP », et demande « une réaction rapide » de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, pour que « cessent ces attaques et menaces ».

Pour que le foot redevienne une fête pour tous et toutes.

Lui, président ?