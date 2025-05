Le meilleur arbitre de Ligue 1 n’est même pas le meilleur arbitre du monde

À leur tour de se faire juger !

Après l’élection du meilleur arbitre aux trophées UNFP la semaine dernière, au tour de la Commission fédérale de l’arbitrage (CFA) de désigner son arbitre de la saison. Réunie ce mercredi, la CFA a statué les classements dans les différentes catégories d’arbitres fédéraux, et en a donc profité pour indiquer les promotions et relégations de chacun et chacune. Alors qui pour succéder à François Letexier dans l’élite du football français ?

Deux promus, un relégué

La saison n’a pas été de tout repos, avec de multiples polémiques réparties sur l’exercice 2024-2025. Grâce aux notations effectuées à chaque fin de week-end, la commission peut établir un classement. Et cette année, c’est Benoît Bastien qui reçoit les félicitations du jury ! L’homme de 42 ans termine en tête des arbitres fédéraux 1, juste devant Jérôme Brisard et Clément Turpin. Le lauréat précédent, François Letexier, meilleur arbitre du monde en 2024, chute à la cinquième position.

Chez les mauvais élèves, Gaël Angoula et Benoît Millot terminent à la 17e et 18e place, juste devant Florent Batta, qui se voit rétrogradé et arbitrera en Ligue 2 à partir d’août prochain. Batta avait déjà échappé de peu à cette sanction l’an dernier avec une avant-dernière place grappillée. En revanche, ils sont deux arbitres Fédéraux 2 à être promus : Guillaume Paradis, 31 ans, tandis que Ruddy Buquet (48 ans) retrouvera l’élite après l’avoir quitté l’an dernier pour des tests physiques insuffisants.

La Commision Fédérale de l'Arbitrage vient de publier les différents classements des arbitres fédéraux de la saison 2024-2025 A retenir pour la @Ligue1 2025-2026: - Florent BATTA, 19e, est rétrogradé F2 - Ruddy BUQUET et Guillaume PARADIS repassent F1@ArbitresSAFE @ArbitrezVous pic.twitter.com/ydoJfqe8CV — deux-zero.com (@deux_zero) May 22, 2025

Désormais en Ligue 1 McDonald’s, Ruddy Buquet devra négocier pour faire ses pizzas.

