Le capitaine des Young Boys a demandé le maillot d’Haaland dès la mi-temps

Il avait sûrement peur de se faire griller la priorité.

Curieuse scène que celle qui s’est jouée à la mi-temps de la rencontre de Ligue des champions entre Manchester City et les Young Boys de Berne ce mardi soir (3-0). Alors que la pause est sifflée et que Berne est mené 2 à 0 sur la pelouse de l’Etihad Stadium, le capitaine des Suisses, Mohamed Camara, rentre aux vestiaires aux côtés d’Erling Haaland, et lui demande directement son maillot. Un sésame obtenu non sans mal, puisque le Norvégien n’a pas paru ravi de cette demande, disant même « Tu ne peux pas faire ça » au défenseur guinéen.

You've got to take your chances if you want Erling Haaland's shirt 😅

Mohamed Camara managed to get it at half-time 👕#UCL pic.twitter.com/S5puTnCxFn

