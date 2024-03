Le Cameroun pourrait être exclu des deux prochaines CAN

Tout cela pour un joueur qui n’aura pas goûté à une seule minute en Côte d’Ivoire.

Embourbé dans une nouvelle affaire liée à l’âge de ses footballeurs, la fédération camerounaise (FECAFOOT) risque, cette fois, d’y laisser quelques poils de crinière. En effet, comme l’annonce Le Monde Afrique, la CAF pourrait exclure le Cameroun des deux prochaines éditions de la Coupe d’Afrique des Nations. Rappel des faits : en janvier dernier, Samuel Eto’o (président de la fédération) et Rigobert Song (sélectionneur), intégraient Wilfried Nathan Douala, 17 ans, à la liste des Lions indomptables. Des doutes ont alors immédiatement été émis concernant l’âge réel de Douala.

Ce lundi, la fédération camerounais a ainsi fait son mea-culpa, en excluant 62 joueurs des play-offs de première division, pour falsification d’identité, dont Wilfried Nathan Douala. Et ce mardi, Le Monde Afrique a apporté plusieurs précisions clés. En effet, le média révèle avoir rencontré Douala à l’occasion d’un reportage en janvier 2021, et ce dernier avait alors déjà 21 ans. De plus, son vrai nom serait Alexandre Bardelli. Enfin, Le Monde Afrique ajoute que la FECAFOOT était au fait de ce reportage, mais n’a pas souhaité réagir. En allant donc jusqu’à sélectionner le joueur pour la CAN.

17 ans, 48 ans, quelle est la différence finalement.

