Le but rêvé de tout joueur amateur inscrit en D1 croate

Le but d’une vie amateur… inscrit en pro ! Voilà une réalisation plus qu’insolite qu’on ne pensait possible qu’au Vrai Foot Day ou au moins en cinquième ou sixième division où les taupes garnissent les terrains et les mottes de terre accompagnent les frappes rasantes. Oui, mais voilà, c’est arrivé en première division croate, à l’occasion d’un match entre l’Istra 1961 et Varazdin à 10 minutes du terme de la rencontre et alors que le score n’était encore que de 1-1.

Un but très terre à terre

Le bienheureux de cette histoire ? Josip Radošević, 31 ans, passé par Naples en 2013 et 2014, pour 9 petits matchs de Serie A. Brassard de capitaine autour du bras, le milieu de terrain porte un peu le ballon avant d’envoyer une petite frappe à ras de terre, semble-t-il sans danger. Sauf que sur le trajet de la gonfle, la pelouse décide de faire des siennes et fait sauter le cuir, trompant le portier adverse, pour finir au fond des filets. Une mésaventure qui a bien fait rire (jaune) le malheureux gardien.

⚽️ISTRA 1961 - VARAŽDIN 2:1 - Potpuni preokret i to na vrlo bizaran način, rupa na travnjaku pomogla je lopti da prevari Zeleniku i uđe u mrežu! #hnl #sshnl #supersporthnl #varazdin #istra pic.twitter.com/AYePO6pbFe — sportnet|HR (@sportnet_HR) March 20, 2026

Un but improbable, dur à comprendre au premier visionnage, mais qui surtout vaut double ! D’une part parce qu’il offre la victoire aux locaux, et d’autre part parce qu’il leur permet de revenir à un tout petit point de leurs adversaires du jour (4e). Dans la course à la troisième place, qui permet d’accéder aux phases qualificatives de Ligue Conférence, ça pourrait valoir son pesant d’or en fin de saison !

Encore mieux que Darren Bent ?

Le PSG se dit « surpris » par l'UEFA