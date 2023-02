Le Borussia Dortmund prend la tête, Leipzig dans sa roue

Joli temps, pour les favoris allemands.

Lors de la 23e journée de Bundesliga, ceux qui étaient attendus au tournant n’ont pas déçu. Le Borussia Dortmund, d’abord, a logiquement fait le boulot comme chacun pouvait s’y attendre sur la pelouse d’un Hoffenheim en crise (douze matchs sans victoire, sixième défaite de rang et désormais relégable) : Brandt a attendu la fin de la première mi-temps pour ouvrir le score, avant que Wolf ne fasse le break et éteigne tout suspense peu après la pause… Sauf que ce tremblement de filet a, finalement, été refusé pour une faute préalable. Pas de quoi le regretter : en attendant la rencontre du Bayern Munich, le nouveau leader du pays compte quatre points de plus que Leipzig. Ce dernier ne se laisse en effet pas distancer, puisqu’il s’est imposé devant l’Eintracht Francfort.

Survolant le premier acte, la bande de Nkunku (sur le banc, et entré à l’heure de jeu) a fait la différence grâce à un Werner lancé par Forsberg dans l’espace et à… Forsberg, idéalement servi par Werner ! En plein cœur de la deuxième période, Sow a réduit la marque sur un centre de Buta. Anecdotique pour des locaux qui se sont toutefois faits peur, mais qui se positionnent en quatrième position avec quatre unités d’avance sur leurs victimes du jour (sixièmes). De son côté, le Werder Brême a collé une raclée à Bochum (avant-dernier) avec notamment une réalisation pour le meilleur buteur du pays nommé Fullkrug (suivie de deux autres, signées Schmidt et Ducksch) et passe en premier partie de tableau. Pendant ce temps, le Hertha Berlin (quatorzième) s’est fait du bien dans la course au maintien avec son solide succès (pions de Richter et Lukebakio) aux dépens d’Augsbourg (treizième). Sinon, Wolfsburg a coulé Cologne (douzième) pour monter au septième rang : Gerhardt a très vite donner l’avantage aux siens, puis Arnold a enfoncé le clou sur penalty.

Aucun match nul, donc !

Leipzig 2-1 Eintracht Francfort

Buts : Werner (6e) et Forsberg (40e) pour Leipzig // Sow (61e) pour l’Eintracht Francfort

Hertha Berlin 2-0 Augsbourg

Buts : Richter (61e) et Lukebakio (70e)

Werder Brême 3-0 Bochum

Buts : Fullkrug (29e), Schmidt (43e) et Ducksch (59e)

Hoffenheim 0-1 Borussia Dortmund

But : Brandt (43e)

Cologne 0-2 Wolfsburg

Buts : Gerhardt (4e) et Arnold (68e, sp)