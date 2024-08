Laval jouera un match amical à huis clos à cause d’une maladie sur un terrain

Bon à savoir.

Laval jouera un match amical à… Laval. La dernière rencontre de préparation du Stade lavallois, prévue entre Laval et Orléans ce samedi matin, aurait dû se dérouler à Château-Gontier. Mais le stade de la sous-préfecture de Mayenne a un sérieux problème : la pelouse du complexe du Pavé est touchée par une maladie. France Bleu Mayenne indique la présence d’un « vilain champignon ». « La pelouse risque de s’arracher encore plus si on joue dessus », raconte même Laurent Le Marchand, le président du club résident de l’Ancienne de Château-Gontier.

« Les dirigeants du stade sont passés mardi pour constater tout ça. On leur a proposé de se rabattre sur le terrain synthétique, mais c’était compliqué de jouer sur une telle surface à une semaine de la Ligue 2. » Laval, septième la saison dernière, doit jouer son premier match à Grenoble, vendredi 16 août prochain. Le club n’a pas communiqué sur une éventuelle diffusion de la rencontre, qui se jouera donc à Francis Le Basser.

🚨 Exceptionnellement, la rencontre de ce week-end se jouera au Stade Francis-Le-Basser à huis clos. En raison d’une maladie affectant les terrains de Château-Gontier, le match a été déplacé pour préserver la qualité des terrains et garantir de bonnes conditions de jeu. Merci… — Stade Lavallois (@stadelavallois) August 7, 2024

Laval est prêt pour aller jouer à Clermont.

Le président de Laval s'oppose à la Ligue 2 le vendredi