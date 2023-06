Lautaro Martínez : « Il ne va pas falloir manquer de personnalité face à City  »

Un champion du monde en mission.

Principale menace pour les Citizens ce samedi soir à Istanbul (21h), où se déroulera la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter, Lautaro Martínez n’y est pas allé par quatre chemins au moment d’énumérer les ingrédients que devront mettre les Intéristes pour déjouer les pronostics. « City est un rival très dur à affronter du fait des qualités individuelles et collectives qu’il possède. On est prêts à contre-attaquer, détaillait El Toro devant la presse. Il ne va pas falloir manquer de personnalité demain. Ces dernières années, on a ramené des trophées à Milan qui manquait depuis longtemps (en référence au Scudetto et aux coupes nationales, NDLR). Là, c’en est un qui manque depuis très longtemps et on va tout faire pour le ramener. »

Présent à ses côtés, son compatriote turc Hakan Çalhanoğlu n’a pas caché ses ambitions à l’occasion de cette finale à domicile : « Je suis fier de jouer cette finale dans mon pays, mon pays me soutiendra et priera pour moi. Mon rêve est d’être le premier joueur turc à remporter la C1, qui plus est à la maison. »

Ce qui serait carrément un turc de ouf, comme disent les jeunes.

Finale C1 : 100€ de bonus offerts PEU IMPORTE le résultat de ton pari sur Man City - Inter