L’Atlético interdit les caméras du Real Madrid pour le derby des U19

Ils n’ont que Madrid en commun.

Comme chez les pros, les jeunes ne peuvent pas se voir. À l’occasion d’un match qui oppose l’Atlético de Madrid au Real Madrid en championnat U19, le premier a interdit l’accès au stade à toutes les caméras du second. Selon Sport, cette décision fait suite à la rupture du pacte de non-agression – qui avait pour but d’empêcher les deux équipes de la ville d’aller recruter dans les centres de formations de l’autre – l’an passé et au transfert de plusieurs joueurs des Colchoneros dans les rangs merengues.

Les deux équipes s’affrontent ce mercredi à 19 heures 30, et seules les caméras rojiblancas seront donc présentes pour capter la rencontre. Encore une étincelle de plus qui permet à la rivalité de vivre pleinement. De plus, certains joueurs de l’Atlético sont visés par les recruteurs du Real qui devront donc obligatoirement faire le déplacement, à moins d’avoir des sources qui pourront récupérer les vidéos adverses.

Pas besoin de sourire, vous n’êtes pas filmés.

