László Bölöni : «  S’il y a eu un manque d’envie, c’est une faute professionnelle »

Les termes.

Remonté après le revers de Metz face à Saint-Étienne à Geoffroy-Guichard ce jeudi soir, lors du barrage aller d’accession à la Ligue 1 (2-1), László Bölöni a été questionné sur les déclarations de son capitaine Matthieu Udol et d’Ismaël Traoré, qui pointaient le manque d’envie de certains joueurs. Des réponses qu’il n’a pas appréciées : « Je ne suis pas du tout d’accord. S’il y a eu un manque d’envie, c’est une faute professionnelle. On était à 70% des choses que l’on peut faire, on a vu des failles, il y a eu des erreurs. C’était un match de football avec du stress qu’il faut être capable de gérer. »

⚽️ #ASSEFCM 😡🗯️ Le gros coup de gueule de László Bölöni : "Comment c'est possible de dire qu'il y a un manque d'envie ?? Il faut supprimer son contrat !" #beINSPORTS #Interview pic.twitter.com/iTyYRgXF2M — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 30, 2024

L’entraîneur des Grenats s’est ensuite projeté sur le match retour avec humour : « Dimanche ? Le temps va changer, l’heure sera la même. Après, c’est impossible de répondre… Je crois que mentalement, on n’était pas mauvais. C’était notre mentalité, avec ou sans réussite. » Le dernier acte de ces barrages aura lieu ce dimanche à 17 heures.

Rien n’est perdu.

