Lanterne rouge de Liga, Las Palmas se sépare de son entraîneur

Mardi 08 Octobre

Las alarmas.

Bonne dernière de Liga au bout de neuf journées et seule équipe à ne pas avoir remporté le moindre match, Las Palmas a débarqué le pauvre Luis Miguel Carrión ce mardi. Arrivé en juillet avec un contrat de deux ans, le Catalan devient le premier technicien à prendre la porte cette saison en Liga. Avec six défaites au compteur, l’ancien coach d’Oviedo n’aura pas résisté à la dernière défaite à domicile contre le Celta (0-1).

« L’UD Las Palmas remercie l’entraîneur pour son dévouement et son professionnalisme », commente le club dans un communiqué. Passé dernièrement sur le banc de l’Olympiakos et l’Espanyol, Diego Martínez Penas serait le favori pour lui succéder, d’après le quotidien AS.

La UD Las Palmas y Luis Carrión separan sus caminos. 🔸 https://t.co/FG4nJXbH7r pic.twitter.com/DZq9fqZPLH — UD Las Palmas (@UDLP_Oficial) October 8, 2024

Il ne faut pas seulement profiter du soleil.

