L’ancien président de Valence tombe pour attouchements sexuels sur mineur

Ce vendredi, l’ancien président de Valence, Pedro Cortés (76 ans), a écopé d’un an et dix mois de prison après avoir été reconnu coupable d’attouchements sexuels sur un mineur de 16 ans. Problème, il n’ira pas en prison, puisque les peines inférieures à deux ans ferme sont aménagées. Il devra également dédommager sa victime à hauteur de 6000 euros et a interdiction de l’approcher à moins de 200 mètres.

En 2020, Cortés avait invité le jeune homme, membre du centre de formation du club ché, à manger au restaurant en compagnie de sa famille. Durant le repas, le dignitaire lui a glissé un « je vais te manger tout entier » qui laisse peu de place au doute, avant de toucher ses parties intimes dans sa voiture. De même, des SMS extrêmement explicites ont été exposés lors du procès, qui s’est tenu à huis clos. Le mineur avait signé un contrat de représentation avec une agence de joueurs proche du vieil homme, facilitant ainsi les interactions personnelles.

Valence s'offre sa première victoire de l'année face à la Real Sociedad