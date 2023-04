L’ancien Marseillais Koke bientôt de retour en prison pour trafic de drogue ?

Koke en stock.

Comme rapporté par le Mundo Deportivo, Sergio Contreras Pardo (39 ans), plus connu sous le surnom de Koke, pourrait repasser par la case prison. Finaliste de la Coupe de l’UEFA avec l’Olympique de Marseille en 2004 (32 matchs de Ligue 1 pour 6 buts), Koke a déjà purgé une peine de prison d’un an et huit mois en 2021, avant de bénéficier de la liberté provisoire, sur caution. Il était alors accusé d’être une des têtes pensantes d’un trafic de drogue entre l’Espagne et le Maroc.

Ce lundi, l’ancien de l’Aris Salonique doit de nouveau comparaître à Malaga, dans le cadre d’une autre affaire assez sombre, et du même acabit : la police espagnole a récemment découvert une tonne de haschich, des armes et un joli pactole lors d’un raid à Estepona (Andalousie), où réside Koke depuis l’annonce de sa retraite sportive. Là encore, Koke est soupçonné d’être à la tête d’un réseau criminel, en compagnie de son frère. Si son degré d’implication est avéré, il risque jusqu’à 16 ans de prison, assortis d’une amende.

Qui a dit que tous les anciens joueurs devenaient entraîneurs par la suite ?

