Gerard Piqué veut un football sans 0-0

La pire décadence depuis Renaud ?

Que se passe-t-il dans la tête de Gerard Piqué ? Comment peut-on passer d’illustre défenseur à version pittoresque d’Arsène Wenger, chercheur infatigable d’idées pour renouveler les règles du football ? Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’autoproclamé révolutionnaire du foot a lancé toutes ses idées pour un football plus attrayant. D’abord, l’homme d’affaires catalan part d’un constat : « Pour les nouvelles générations, c’est difficile de suivre 90 minutes d’un match. » Soit.

Ensuite, l’ancien barcelonais se rêve réformateur : « le foot doit trouver comment rester divertissant. Il ne devrait pas y avoir de 0-0. Si je le pouvais, je changerais certaines règles. » Pour y réfléchir, Piqué propose de puiser chez lui… directement dans la King’s League, le football avec plein de buts, des petits terrains, des stars et des règles bizarres (de cocaïnomanes ?) dont la version française se dispute en ce moment à Paris. « Je pense que nous pouvons inspirer le football traditionnel et eux nous inspirer. Ce sont des produits complémentaires. Et la Kings League est un produit qui peut les aider à se familiariser avec ce sport, pour par la suite suivre des clubs traditionnels comme le PSG, l’OM ou l’OL. »

Gerard Piqué, légende du Barça et fondateur de la Kings League, est notre invité exceptionnel. 💬 "Le foot doit trouver comment rester divertissant. Il ne devrait pas y avoir de 0-0. Si je pouvais, je changerais certaines règles." 🎧 Podcast ici : https://t.co/RB38jwmVgQ pic.twitter.com/VSGl3yieVN — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 6, 2025

Celui qui remet Lamine Yamal à sa place voit également le PSG favori du dernier carré de la Ligue des champions.

Où est la boîte aux idées débiles ?