Lacazette après France-Argentine : « C’était un match de dingue »

Le général a parlé.

L’équipe de France est venue à bout de l’Argentine en quart de finale des JO. Une rencontre sous haute tension dans un contexte tendu après les chants racistes de certains joueurs argentins après leur victoire lors de la Copa América. « Une grande rivalité se crée entre deux grandes nations de football. Avec tout ce qu’ils ont pu dire ces dernières semaines, on a notre victoire sur le terrain et en dehors », a réagi le capitaine de la bande de Thierry Henry après la rencontre.

« Cela donnait une motivation supplémentaire mais on veut surtout gagner cette médaille pour nous et pour la France, a poursuivi le buteur de l’OL, qui disputera le demi-finale contre l’Egypte chez lui, au Groupama Stadium. Ce soir, c’était un match de dingue, cela fait partie de l’aventure et on s’en souviendra longtemps. »

Surtout en cas de médaille d’or dans quelques jours.

Henry : « Cette équipe nous a montré qu'elle avait du tempérament »