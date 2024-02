La ville de Gonesse souhaite accueillir le futur stade du PSG

Du monde au balcon.

L’Équipe révèle ce jeudi que la ville de Gonesse, dans le Val-d’Oise, aimerait accueillir la nouvelle enceinte du Paris Saint-Germain, puisque l’état-major du club souhaite que le PSG quitte son stade historique du Parc des Princes. Il s’agit de la deuxième candidature officielle après celle d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

D’après les informations du quotidien, Nasser Al-Khelaïfi a en effet déjà été contacté par la mairie du 95 : « Gonesse possède 180 hectares disponibles. Nous sommes desservis par trois autoroutes (A1, A3 et A104, NDLR), proche de deux aéroports (Roissy et Le Bourget) et nous allons être raccordés au Grand Paris Express. Nous serons à 15-20 minutes de la gare Saint-Lazare », indique d’ailleurs l’adjoint au maire de Gonesse, Claude Tibi, au journal. Autour du stade, la mairie de Gonesse envisagerait notamment d’ériger plusieurs complexes hôteliers.

Le mieux, ce ne serait pas d’aller directement à Lusail ?

