La VAR est maintenue en Ligue 1

Brest va devoir se trouver une autre excuse après ses défaites.

Le 18 janvier, dans un courrier, le Stade brestois avait fait une demande très particulière auprès de la Ligue de football professionnel : l’arrêt de l’aide vidéo à l’arbitrage. Mais sans réellement de surprise et malgré une étude de cette demande, selon L’Équipe, le conseil d’administration de la LFP n’a – logiquement – pas suivi la requête des Ty’Zefs.

Des débats ont eu lieu pendant cette réunion, mais le conseil a décidé de continuer avec cette technologie. La VAR a été maintenue en Ligue 1, et pour rappel, elle sera même instaurée en Ligue 2 à partir de la saison prochaine. Le prestataire qui officiera pour l’aide vidéo et la goal-line technologie la saison prochaine restera le même, la société Hawk-Eye. Le contrat liant cette société à la Ligue arrivait à son terme à la fin de la saison, et a été renouvelé. La Ligue 2 possédera seulement la VAR.

Il va falloir se faire une raison : la VAR fait partie de nos standards, désormais.

Ronaldo et le foot français : peur sur la Ligue 1