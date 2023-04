La tribune Populaire Sud de Nice suspendue

Mama mia.

Lors du match entre l’OGC Nice et le PSG du 8 avril dernier (0-2), une partie de la tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera s’en était pris à Christophe Galtier. Aux fumigènes et aux insultes, s’était en effet ajoutée une banderole insultante envers la mère du coach parisien : « Avant/après, la mama di Galtier. » Ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a donc sanctionné de deux matchs de fermeture, la partie basse de la tribune « pour usage d’engins pyrotechniques, d’expressions orales constatées et de banderole. »

Galtier avait salué ses anciens supporters de manière ironique avant de se prendre la tête avec des joueurs niçois, dont Jean-Clair Todibo, qui n’ont pas apprécié le comportement de leur ancien entraîneur. Cette sanction sera effective ce dimanche pour les réceptions de Clermont, à l’occasion de la 32e journée de Ligue 1 (15 heures) et Rennes, le 6 mai, pour la 34e journée.

Le chapitre est clos.

