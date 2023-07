La sélectionneuse brésilienne attend les Bleues de pied ferme

La seule qui regrette le départ de Corinne Diacre.

On aurait pu croire que la tendance entre la France et le Brésil s’était inversée, mais la première journée du Mondial 2023 a remis les choses à plat. Pendant que les Bleues galéraient contre la Jamaïque (0-0), les Brésiliennes n’ont pas fait dans la dentelle face au Panama (4-0). C’est donc dans le costume de favorites que les joueuses de Pia Sundhage vont affronter celles d’Hervé Renard ce samedi (12 heures en France) pour la deuxième rencontre de la compétition. Dans un entretien accordé à L’Équipe, la sélectionneuse auriverde explique avoir trouvé la formule optimale : « L’idée est d’avoir une attaque rapide et imprévisible, et une défense solide. C’est la combinaison parfaite, non ? Faites attention à vous les Françaises. (Rires.) Mes filles sont prêtes. »

Malgré cet ascendant psychologique, la coach reste évidemment méfiante. Elle redoute surtout les changements opérés sur le banc adverse depuis l’éviction de Corinne Diacre et son remplacement par Hervé Renard en mars dernier : « J’avais beaucoup étudié les matchs de Corinne (Diacre), on avait tout analysé, révèle Pia Sundhage. Là, c’est l’inconnu, donc il faut recommencer. Cette équipe est un peu mystérieuse, mais il y a de très bonnes joueuses. »

Pour l’instant, c’est aussi l’inconnu au sein même de l’équipe de France.

