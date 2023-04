La Salernitana retarde le titre du Napoli

Napoli 1-1 Salernitana

Buts : Olivera (62e) pour les Partenopei // Dia (84e) pour les Granate

Raté !

Jamais une seule équipe de Serie A n’avait remporté le Scudetto à six journées de la fin. C’était écrit, et tout était prêt après la défaite de la Lazio sur la pelouse de l’Inter un peu plus tôt (3-1). Pourtant, ce dimanche 30 avril, 33 ans et un jour après son dernier sacre national, le Napoli n’est pas parvenu à devenir mathématiquement champion d’Italie. La faute à un match nul concédé dans le derby de Campanie, face à la Salernitana (1-1). La cité vésuvienne devra encore patienter pour pouvoir chavirer de bonheur.

Ce bonheur, justement, est palpable dès l’avant-match, quand le stade se colore de bleu en même temps qu’il se remplit de drapeaux. La première explosion arrive lorsque les derniers tifosi locaux pénètrent dans l’enceinte et que l’Inter égalise contre la Lazio. Puis au coup d’envoi, une seconde furia envahit le ciel de Fuorigrotta, à deux doigts de se déchaîner quand le coup de casque d’Osimhen frôle la cage d’Ochoa (1e). Boostés par la ferveur de leurs supporters, les Napolitains dominent ce début de match et trouvent déjà de nombreuses failles dans la défense granata. Inimaginable à ce moment-là que le Napoli ne l’emporte pas, même si son attaquant nigérian – qui n’a plus marqué en Serie A depuis le 19 mars –, se fait rembarrer par un grand Ochoa (23e), lequel va même empêcher Anguissa de marquer d’une splendide volée du gauche (41e).

Au retour de l’entracte, Kvara pense lui aussi pouvoir marquer ce but libérateur, mais sa frappe du droit s’échappe au-dessus de la barre transversale (51e). Même résultat pour Piotr Zieliński, qui tente lui un splendide retourné acrobatique (55e). La délivrance vient finalement de Mathias Olivera, qui catapulte le cuir dans les cages adverses à la suite d’un corner de Giacomo Raspadori, tout juste entré en jeu (1-0, 62e). Un but qui libère le stade, et abat les joueurs de Salerne, mais pas suffisamment pour éteindre leurs velléités d’égalisation. Car après un nouvel arrêt d’Ochoa face à Osimhen (77e), et un raté de Kvara, qui ne trouve pas le cadre (79e), Boulaye Dia met la clim à la suite d’un enchaînement petit pont frappe enveloppée (1-1, 84e). Après quoi, le Napoli pousse plus que jamais, mais Kvara et Giovanni Simeone sont à leur tour mis en échec par Ochoa (87e, 90e+1).

Heureusement pour le Napoli, l’Udinese, son adversaire jeudi, n’a pas de portier mexicain dans les buts.

Napoli (4-3-3) : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera (Jesus, 82e) – Anguissa (Ndombele, 89e), Lobotka (Simeone, 89e), Zielinski (Elmas, 60e) – Lozano (Raspadori, 60e), Osimhen, Kvaratskhelia. Entraîneur : Luciano Spalletti.

Salernitana (3-5-2) : Ocha – Daniliuc, Gyomber, Pirola – Mazzocchi (Sambia, 68e), Coulibaly, Vilhena (Piatek, 68e), Bradaric (Bohinen, 68e) – Candreva (Botheim, 46e), Kastano – Dia. Entraîneur : Paulo Sousa.

Spalletti, le chauve a du cœur