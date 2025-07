La révélation de la Coupe du monde des clubs rejoint Wolverhampton

Une traversée de l’Atlantique qui sera passée par les États-Unis.

Révélation de la Coupe du monde des clubs à la pointe de l’attaque de Fluminense, l’attaquant Jhon Arias va découvrir l’Europe. Le Colombien de 27 ans s’est en effet engagé avec Wolverhampton, qui débourse un peu moins de 20 millions d’euros pour s’attacher ses services.

O Fluminense FC concluiu a transferência em definitivo do meia-atacante Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. O clube permanece com 10% dos direitos econômicos de uma futura venda do jogador colombiano.

Jhon Arias chegou ao Fluminense em agosto de 2021 e se eternizou… pic.twitter.com/uibfXSZtWq

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 18, 2025