La réponse de la métropole de Lille aux loyers non payés par le LOSC

SOS Dogues en danger.

Accusée de « maltraiter » le LOSC par Olivier Létang, la métropole européenne de Lille (MEL) n’a pas manqué de réagir. Dans une interview accordée à La Voix du Nord, Damien Castelain, président de la MEL, est revenu sur les loyers, jugés trop élevés et non payés par les Dogues : « M. Létang le sait, il n’y aura jamais de renégociation du loyer du LOSC, qui a été fixé en 2009 dans le contrat de partenariat public-privé de construction et d’exploitation du stade. Ça ne bougera pas. »

Et ce, malgré les nombreux dysfonctionnements de l’enceinte nordiste évoqués par le président du LOSC ce vendredi. Dans la foulée, Castelain se montre un poil plus vindicatif : « Je n’ai pas vocation à être le pompier de service. Le contribuable non plus. Le LOSC s’était engagé sur un échéancier, il ne l’a pas respecté. »

La Ligue des talents, mais en dehors des terrains.

Pronostic Lille Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1