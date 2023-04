La Real Sociedad punit Osasuna

Osasuna 0-2 Real Sociedad

Buts : Herrera CSC (5e), Kubo (90e) pour les Txuri-urdin

Le réalisme a choisi son camp.

En lever de rideau de cette 32e journée de Liga, la Real Sociedad se rendait à Pampelune, chez son voisin navarrais pour défier dans son antre d’El Sadar l’équipe d’Osasuna. Pour continuer d’espérer accrocher une place européenne, Osasuna se devait de l’emporter dans ce derby. Mais ce sont bien les joueurs de Saint-Sébastien qui se sont imposés chez leur rival géographique, consolidant ainsi leur quatrième place synonyme de qualification en Ligue des champions.

Les visiteurs basques ont inscrit leur premier but dès la 5e minute, bien aidé par le portier pampelonnais, coupable d’un dégagement raté qui a permis à l’ancien Angevin Mohamed Ali Cho de lancer David Silva qui a bien fixé son adversaire direct avant de décaler Barrenetxea, qui a vu son centre dévié par le gardien Sergio Herrera entrer directement dans les cages d’Osasuna (0-1, 5e). Si l’entame de match a été dominé de la tête et des épaules par les Basques, les Navarrais ont été loin d’abdiquer, ils ont même eu l’occasion d’égaliser dès la 23e minute, par l’intermédiaire de Kike García qui a raté sa reprise alors qu’Alex Remiro était sorti de sa cage.

Contrairement à la première mi-temps, Osasuna est revenu avec de meilleures intentions à l’entame de la seconde période. Mais le réalisme a manqué aux hommes de Jagoba Arrasate malgré des situations très intéressantes. À l’image de Kike García qui a multiplié les frappes qui ont généralement terminé leurs courses en tribunes, comme sa reprise du gauche passée largement au-dessus (52e). À partir de l’heure de jeu, les Txuri-urdin ont accéléré afin d’éviter une mauvaise surprise en fin de partie, mais Sergio Herrera s’est dressé sur leur chemin et a empêché les Basques d’aggraver le score, comme sur cette parade face à Mikel Oyarzabal (67e). La Real Sociedad, grâce au Norvégien Alexander Sorloth, a trouvé le poteau d’Herrera moins de cinq minutes plus tard (71e). Une persévérance qui a fini par payer grâce à Takefusa Kubo, venu inscrire son septième but de la saison avec une frappe entre les jambes de Sergio Herrera pour mettre les Basques définitivement à l’abri (0-2, 90e).

Osasuna devra maintenant tourner la tête vers la finale de Coupe du Roi face au Real Madrid qui aura lieu le samedi 6 mai.

Osasuna (4-3-3) : Herrera – Peña (García, 69e), Aridane, Cruz, Sánchez – Oroz (Ibañez, 74e), Muñoz (Torró, 74e), Moncayola – Barja (Avila, 69e), Kike García (Budimir, 61e), Gómez. Entraîneur : Jagoba Arrasate.

Real Sociedad (4-1-3-2) : Remiro – Muñoz, Le Normand, Zubeldía, Elustondo (Gorosabel, 77e) – Zubimendi – Silva (Mendez, 77e), Merino, Barrenetxea (Kubo, 63e) – Cho (Oyarzabal, 46e), Fernández (Sorloth, 63e). Entraîneur : Imanol Alguacil.

