Pronostic Osasuna Real Sociedad : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Osasuna vise les places européennes face à la Real Sociedad

Pas du tout attendu à ce niveau cette saison, Osasuna se mêle contre toute attente à la lutte pour les places européennes. En effet, la formation basée à Pampelune occupe aujourd’hui le 8e rang de la Liga avec 3 petits points de retard sur la 6e place. La trêve internationale de mars a relancé les Navarrais qui ont empoché 3 victoires lors des 5 dernières journées, pour 1 match nul et 1 défaite. Le week-end dernier, ils ont confirmé leurs belles dispositions en dominant le Betis (3-2). Cette semaine, Osasuna a fait le travail avec un succès acquis à Cadiz (0-1).

De son côté, la Real Sociedad est actuellement 4e de Liga et se retrouve en bonne posture pour prendre part à la prochaine Ligue des champions (6 points d’avance sur le 5e). Méfiance tout de même, car les Basques faiblissent hors de leurs bases depuis quelques semaines. En effet, ils n’ont gagné aucun de leurs 5 derniers déplacements (2 matchs nuls et 3 défaites). Lors de ces rencontres, le club de Saint-Sébastien a affiché de sérieux manques dans le domaine offensif avec un petit but marqué. Dans son antre, Osasuna peut profiter des difficultés actuelles de la Sociedad pour éviter la défaite au terme d’une rencontre cadenassée.

