La première période de fou de Lamine Yamal contre Benfica

Lamine fait mal.

Oh oui, oh oui, la très grosse première période de Lamine Yamal pour lancer cette semaine de Ligue des champions. Ce mardi soir, l’adolescent a tout fait à Benfica, permettant au Barça de prendre deux buts d’avance à la pause. Auteur d’un crochet dévastateur sur Florentino, l’ailier de 17 ans a ensuite servi un amour de ballon (plus ou moins volontairement) à Raphinha pour lui permettre d’ouvrir le score à la 11e minute.

Pas rassasié et visiblement énervé par l’égalisation d’Otamendi (13e), Yamal a fait du grand Yamal, en redonnant l’avantage aux Blaugrana d’une magnifique frappe enroulée pied gauche venue se loger dans le petit filet d’Anatoliy Trubin. Un délice. Un nouveau but de Raphinha plus tard (42e), le FC Barcelone, qui mène 3-1 à la pause (4-1 sur l’ensemble des deux matchs) est très proche d’être le premier qualifié pour les quarts de finale de C1.

18 ans en juillet, juste pour le rappeler.

