L’Euro 2024 est déjà (très très) marquant

Merci aux Écossais.

La première journée de l’Euro allemand s’est achevée par la victoire portugaise face à la Tchéquie (2-1), et, entre les trois buts de cette rencontre et les quatre de Turquie-Géorgie (3-1), la journée de mardi fut dans la lignée de ce début de compétition. Elle porte en effet le total de buts de cet Euro à 34 pour le moment, soit une moyenne de 2,83 buts par rencontre. Cette première salve de matchs devient donc la plus prolifique de l’histoire de la compétition. 33 buts avaient été marqués après les douze premières rencontres de l’Euro 2012. Dans ces 34 buts, aucun doublé n’a été inscrit. C’est aussi une première.

Dommage pour Romelu Lukaku et ses deux buts refusés par la VAR.

