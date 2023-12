La police de Lens assure au Séville FC qu’elle ne veut pas imposer d’interdictions à ses supporters

Enfin un peu d’humanité.

Les supporters du Séville FC – dont le club affrontera Lens ce mardi soir (18h45) à l’occasion de la dernière journée des poules de Ligue des champions – ont reçu une bonne nouvelle de la part de leur club. Dans un communiqué envoyé aux Sévillans en déplacement dans le Nord et que la rédaction de SoFoot s’est procuré, le Séville FC annonce en effet qu’en dépit de l’arrêté préfectoral interdisant aux supporters andalous de circuler à Lens, ces derniers peuvent tout de même « profiter de l’opportunité touristique qui leur est offerte », tout en « restant discrets ».

Mieux encore, le club affirme que la police de Lens a assuré, à l’occasion d’une réunion avec l’UEFA lundi et d’une autre ce mardi pour organiser la rencontre, qu’elle n’allait « procéder à aucune interpellation, ni imposer les sanctions publiées dans les différents arrêtés gouvernementaux ». Le club recommande cependant d’attendre la décision finale du Conseil d’État, « loin du centre de l’attention footballistique », et de se rendre à Arras ou Lille, plutôt que de rester dans les environs de Lens. Toujours d’après nos informations, les supporters andalous étaient jusqu’ici restés enfermés dans leurs hôtels respectifs, de peur d’être appréhendés. Les sanctions énoncées par Gérald Darmanin et l’arrêté préfectoral qui a suivi prennent effectivement effet à partir de 10 heures ce mardi, et s’étendent jusqu’à 3 heures du matin mercredi.

Le cirque à la française.

