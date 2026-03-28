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Un nouveau talent générationnel opte pour l'Espagne

TM
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Un nouveau talent générationnel opte pour l'Espagne

La razzia continue. Dragué par le Maroc depuis plusieurs semaines, Thiago Pitarch a finalement opté pour une autre option. La jeune pépite du Real Madrid a décidé de porter les couleurs de l’Espagne. Alors qu’il prend part actuellement aux qualifications pour le championnat d’Europe avec la sélection espagnole des moins de 19 ans, ce dernier a fait une déclaration qui met fin au débat : « Évidemment, je souhaite faire mes débuts en équipe nationale A et remporter des titres si possible. Je travaille chaque jour pour cela. Si je suis ici avec les U19, c’est parce que je veux intégrer l’équipe A, donc petit à petit… »

Déjà l’heure de sa première Coupe du monde ?

Si ce message doit sûrement servir à mettre fin aux rumeurs, même si Yassine Bounou a assuré qu’« il sera toujours le bienvenu  » au Maroc après le nul des Lions de l’Atlas face à l’Équateur vendredi (1-1), Pitarch fait cette déclaration d’amour à la Roja à moins de trois mois de la Coupe du monde. Pas sûr en revanche que Luis de la Fuente prenne pour le Mondial 2026 le milieu prometteur de 18 ans, qui n’a disputé que 8 matchs et 430 minutes chez les professionnels.

À qui le tour ?

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TM

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