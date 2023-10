La magnifique communion entre Restes et les supporters toulousains

Il n’y a pas que Warren Zaïre-Emery dans la vie.

Mégaphone en main, le jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain s’est improvisé capo après avoir désossé l’OM dans le Classique (4-0) il y a quelques semaines. Et il faut l’avouer, quand les petits du club font le show, les images deviennent tout de suite bien plus touchantes. Au coup de sifflet final du succès face au LASK pour le retour de l’Europe au Stadium de Toulouse (1-0) ce jeudi soir, le jeune portier de 18 ans Guillaume Restes a chauffé les supporters des Violets déjà bien en feu pendant 90 minutes. Et forcément, ça donne une vidéo à ne rater sous aucun prétexte.

Quelle communion 💜 Joueurs, supporters, tout le monde à l’unisson ! Ça va la voix toi ce matin @guillaume_rts40 ? 😊 pic.twitter.com/ycVu8cg6zL — Toulouse FC (@ToulouseFC) October 6, 2023

Les poils.