La liste du Mali pour la CAN, avec six joueurs de Ligue 1

Espérons pour eux que les Aigles s’envolent.

À onze jours du début de la CAN, les sélectionneurs 24 nations engagées dévoilent peu à peu la liste des joueurs qu’ils emmèneront en Côte d’Ivoire. Ce mardi, c’était au tour du Mali de dévoiler son groupe. Pour sa première CAN, Éric Chelle a donc décidé d’emmener 27 joueurs, dont 6 qui évoluent en Ligue 1 : Falaye Sacko et Kiki Kouyaté (Montpellier), Moussa Diarra (Toulouse), Mohamed Camara (Monaco), Kamory Doumbia (Brest), et Serine Doucouré (Lorient). Mamadou Fofana (Amiens), Ibrahim Sissoko (Saint-Étienne) et Lassine Sinayoko (Auxerre) sont également là pour représenter notre belle Ligue 2.

Les Maliens sont dans le groupe E, en compagnie de la Tunisie, de l’Afrique du Sud, et de la Namibie.

