Battu sur le gong à Las Palmas, l’Atlético de Madrid abandonne la course au titre

Las Palmas 1-0 Atlético de Madrid

But : Muñoz (90e+3) pour les Amarillos

Cette fois, le Cholismo semble bien mort.

Battu dans les dernières minutes par Las Palmas ce samedi (1-0), l’Atlético de Madrid a probablement fait une croix sur ses derniers espoirs de titre en Liga. Complètement lessivés physiquement et embourbés dans une spirale négative depuis leur élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions, les coéquipiers d’Antoine Griezmann – sur le banc au coup d’envoi – ont livré une prestation particulièrement pauvre face aux Amarillos. Avec dix points de retard sur le Barça à six journées de la fin, les Colchoneros ne semblent plus en mesure de renverser la situation, alors que le Real Madrid, deuxième, pourrait aussi booster son avance à six unités en cas de victoire face à l’Athletic Club dimanche.

La première période voit l’Atlético subir le jeu d’une équipe de Las Palmas entreprenante et qui se crée même quelques occasions. Les Madrilènes loupent toutefois le coche peu avant la pause avec deux occasions de Julián Álvarez et Alexander Sørloth superbement sauvées par Dinko Horkaš, le gardien canarien. Lors du second acte, le club de la capitale poursuit sa panne d’inspiration en butant inlassablement sur le bloc jaune adverse. Jusqu’à se faire surprendre dans le temps additionnel : profitant d’une relance ratée de Robin Le Normand, Javier Muñoz crucifie Oblak (1-0, 90e+3). Le milieu offensif permet à Las Palmas de sortir de la zone rouge (17e, 32 pts) et d’engranger des points extrêmement précieux dans la lutte pour le maintien.

Si ça peut motiver Grizou à prolonger d’un an à l’Atléti pour enfin aller chercher un titre de champion, on prend.

