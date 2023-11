Pronostic Las Palmas Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético enchaine face à Las Palmas

De retour dans l’élite après avoir fini en 2e position de Liga2, Las Palmas avait connu une entame compliquée dans l’élite mais va bien mieux. En effet, la formation des Canaries avait débuté par 5 journées sans la moindre victoire (3 revers et 2 nuls) mais avait profité de la réception de l’autre promu Grenade pour décrocher sa première victoire. Ce succès semble avoir libéré Las Palmas qui a depuis remporté 3 succès lors des 4 dernières journées. En effet, les Insulaires ont battu le Celta Vigo, Villarreal et Almeria. Lors de cette dernière affiche, les hommes de Garcia Pimienta ont fait la différence en toute fin de rencontre grâce à l’ancien Valenciennois Kaba. Suite à ce succès, Las Palmas est remonté en 10e place avec 8 points de plus que le 1er relégable.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Atlético Madrid lutte pour le titre avec le FC Barcelone, le Real Madrid et la surprenante formation de Gérone. Actuellement, les Matelassiers occupent la 3e place du classement avec 3 points de retard sur les leaders, et un match en retard à jouer. Après avoir connu une entame irrégulière, les Colchoneros se sont bien repris lors des dernières journées. Avec 6 victoires de rang, les hommes de Simeone sont sur la meilleure dynamique de Liga. Lors de cette excellente série, les Matelassiers ont notamment dominé le Real Madrid ou la Real Sociedad. Cette bonne période correspond également à la montée en puissance d’Antoine Griezmann qui a inscrit 8 buts lors des 8 derniers matchs de l’Atletico. Son duo avec Morata fonctionne à merveille. Le capitaine de la Roja n’est pas en reste avec ses 6 buts et une passe décisive. En pleine forme, l’Atlético devrait s’imposer à Las Palmas pour rester dans la course au titre.

► Le pari « Victoire Atlético » est coté à 1,55 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 210€ (310€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Morata ou Griezmann buteur » est coté à 1,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 190€ (290€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Atlético et plus de 1,5 but » est coté à 1,85 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 270€ (370€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Las Palmas – Atletico Madrid :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Las Palmas Atletico Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

L’Atlético et l’ex-préparateur physique de Memphis Depay s'écharpent