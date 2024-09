La LFP suggère une médiation dans le conflit opposant Kylian Mbappé au PSG

Jolie manière de refiler la patate chaude.

Dans le litige qui les oppose depuis plusieurs mois, Kylian Mbappé et le PSG vont devoir tenter de trouver un terrain d’entente. Ce mercredi, la commission juridique de la LFP a étudié le conflit opposant les deux parties. Et, selon RMC, celle-ci a choisi la médiation.

Pour rappel, l’instance a été saisie le 8 août dernier par le capitaine de l’équipe de France, ce dernier exigeant le paiement par son ancien club de plusieurs primes ainsi que ses salaires d’avril et mai 2024. Un conflit qui trouve sa source en août 2023, lorsque rien n’a été signé entre Kylian Mbappé et le PSG suite à la volonté de l’attaquant de réduire le montant de ses primes afin de permettre à son employeur de réaliser quelques économies. Puis, les mois sont passés et les tensions devenues légion entre les deux parties ont rendues caduques les bonnes intentions estivales du joueur. Résultat, Kylian Mbappé a réclamé ses impayés. Parmi eux, 30 millions brut de prime dite de fidélité et 36,6 millions brut de prime à la signature, rien que ça.

Désormais, le club de la capitale et son ancien numéro 7 vont devoir se débrouiller pour s’entendre. La balle est dans le camp de Kylian Mbappé. Si aucun accord n’est trouvé, le joueur pourra faire le choix d’assigner le PSG aux prud’hommes. Toujours est-il que le PSG ne sera pas interdit de recruter, sanction qui pouvait éventuellement être infligée par la commission juridique de la LFP. Reste encore un passage devant l’UEFA, autre instance saisie par le natif de Paris. Celle-ci peut, en théorie, retirer au PSG la licence qui lui permet de participer aux compétitions européennes.

Peut-être pas la meilleure chose pour notre indice UEFA…

