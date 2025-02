La Lazio retrouve le sourire contre Cagliari

Cagliari 1-2 Lazio

Buts : Piccoli (55e) pour les Rossoblù // Zaccagni (41e) et Castellanos (64e) pour les Laziali

La Lazio ne lâche pas le top 4 !

Mise sous pression par la Juventus, la Lazio n’a pas fauté sur la pelouse de Cagliari, en clôture de la 23e journée de Serie A (1-2). S’ils ont cru ouvrir le score sur un but gag de Boulaye Dia, les visiteurs ont relevé la tête avant la pause, grâce à un but de leur capitaine, Mattia Zaccagni (0-1, 41e), aussi auteur d’une passe décisive. Mais sur deux défaites consécutives, les Romains ne sont pas des plus sereins et voient Cagliari revenir à hauteur grâce à Roberto Piccolo sur corner (1-1, 55e).

Sauf que pour rester parmi les quatre équipes directement qualifiées pour la prochaine Ligue des champions, il faut gagner, et ça Taty Castellanos l’a bien compris. Après une sortie un poil foireuse d’Elia Caprile, pourtant auteur d’un bon match, l’Argentin s’offre un huitième but en championnat cette saison et met surtout les siens sur la voix du succès (1-2, 64e). Ces derniers ont même l’occasion de doubler la mise, par l’intermédiaire de Gustav Isaksen ou du buteur Zaccagni, mais le score ne bouge plus. Pour Cagliari, c’est la soupe à la grimace, avec une vilaine 17e place et un tout petit point d’avance sur Parme, premier relégable.

Prochain gros test le 15 février pour la Lazio, ce sera face au leader napolitain.

