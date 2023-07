La Lazio au soutien de Marcos Antonio, victime de racisme par un supporter

La plus belle image du jour, après le Virage Pinot.

« Avec les dernières recrues et la vente imminente de Marcos Antonio, nous aurons à nouveau une équipe sans joueurs noirs ». Ces mots glaçants, écrits par un « supporter » de la Lazio sur Twitter il y a quatre jours, ont créé une polémique autour du club romain, d’autant plus lorsqu’Antonio lui-même a répondu au tweet, deux jours plus tard. « Il est incroyable et inacceptable que nous ayons encore à lire ce genre de situation de nos jours. Alors sachez que vous ne me choquez pas du tout. Ma tête sera toujours haute et désireuse de combattre ce genre d’absurdité ». Mais le milieu de terrain a reçu un soutien de poids dans la foulée, puisque son club a publié une belle photo de l’effectif avec la légende suivante : « Toute la Lazio est fière d’avoir Marcos Antonio dans l’équipe ».

Tutta la S.S. Lazio è orgogliosa di avere in squadra Marcos Antonio pic.twitter.com/FIrn7XXQ7V — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 22, 2023

Le beautiful game.

