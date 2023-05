La Juve s'impose dans la douleur face à Lecce

Juventus 2-1 US Lecce

Buts : Paredes (15e) et Vlahović ( 40e) pour les Bianconeri // Ceesay (37e, s.p) pour les Lupi

Les trois points et basta.

Dans une Allianz Stadium à moitié vide, la Juve est parvenue à s’imposer 2-1. Un succès permettant aux hommes d’Allegri de reprendre provisoirement la seconde place du classement.

À la recherche d’une victoire en Serie A le 1er avril, la Vieille Dame s’est faite peur face à une valeureuse formation de Lecce. La bande à Samuel Umtiti parvient même à trouver le chemin des filets par l’intermédiaire de Ceesay, sur un service d’Oudin. Mais le but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu nette de l’attaquant gambien (3e). Bousculés, les Bianconeri s’en remettent aux coups de pieds arrêtés. Et sur un coup-franc limpide, Leandro Paredes ouvre la marque et inscrit son premier but de la saison (1-0, 15e). Dix minutes plus tard, sur un bonbon de Fagioli, Miretti trompe à son tour Falcone, mais est sanctionné d’une position de hors-jeu (26e). Malgré ce but concédé rapidement, Lecce ne recule pas, au contraire. Les Lupi multiplient les offensives et obtiennent même un penalty après une main dans la surface de Danilo. Ceesay s’en charge et crucifie Szczęsny d’une frappe sèche (1-1, 37e). Comme souvent cette saison, la Vieille Dame attend d’être bousculée pour réagir. Neuf minutes après cette égalisation, les Turinois reprennent l’avantage d’une magnifique reprise de volée signée Vlahović (2-1, 40e). Le but de la délivrance pour l’écurie piémontaise mais aussi et surtout pour l’attaquant serbe, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 16 février dernier, face au FC Nantes.

Devant au score, la Juve décide encore une fois de reculer. Et hormis ce geste manqué de Miretti (49e) seul devant le but adverse, puis ce coup de casque de Danilo qui vient s’échouer sur la barre (63e), la bande à Bonucci ne se montre que très peu dangereuse. Justement, le roc italien est auteur d’une solide intervention devant Ceesay (74e) et permet aux siens de maintenir ce maigre avantage. Face à cette Vieille Dame très suffisante, Lecce en profite pour multiplier des offensives. Et sur un corner, Ceesay – encore lui – déclenche une tête rageuse mais Szczęsny sort la parade qu’il faut (79e). Entreprenants, les hommes de Baroni ne parviennent finalement pas à sanctionner la Juve. Le score ne bougera plus, les Bianconeri s’imposent dans la douleur face à Umtiti & Co qui doivent encore se battre pour le maintien.

À noter la superbe entrée de Paul Pogba.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Bremer (Gatti, 87e), Bonucci, Danilo – Kostić, Miretti (Pogba, 73e), Paredes (Locatelli, 87e), Fagioli, De Sciglio (Cuadrado, 33e) – Vlahović, Di María (Chiesa, 73e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

US Lecce (4-3-3) : Falcone – Pezzella (Ceccaroni, 71e), Umtiti, Baschirotto, Romagnoli – Oudin, Hjulmand (Voelkerling Persson, 89e), Gonzàlez (Di Francesco, 60e) – Banda, Ceesay (Colombo, 89e), Maleh (Blin, 60e). Entraîneur : Marco Baroni.

Dans le même temps :

Atalanta 3-2 Spezia Calcio

Sampdoria 0-2 Torino FC

Salernitana 3-3 Fiorentina

