La Guinée qualifiée pour la CAN

Qualifiée sans jouer.

Sans vouloir trop s’avancer, on peut émettre l’hypothèse que le match Éthiopie-Malawi disputé ce mardi en fin de journée n’a pas passionné grand monde, au-delà des supporters des deux équipes. Il a toutefois dû être suivi d’assez près en Guinée. Deuxièmes du groupe D des éliminatoires pour la CAN 2023, les hommes de Kaba Diawara avaient besoin de voir ces deux adversaires se neutraliser afin de valider leur billet pour la Côte d’Ivoire. Le scénario leur a été favorable, puisque ni les Walya ni les Flammes n’ont réussi à inscrire le moindre but (0-0).

𝗡𝗼𝘂𝘀 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗼𝗻𝘀 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗖𝗔𝗡 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹𝗘𝗻𝗲𝗿𝗴𝗶𝗲𝘀 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗲𝘁 𝘃𝗼𝘂𝘀 ? Au terme de la 5e journée des éliminatoires, nous sécurisons notre place pour la phase finale de la CAN Côte d’Ivoire 2023 avec neuf points au compteur. Gbin Gbin So 🔥 #CONORFGF |… pic.twitter.com/xanDEF0Vb8 — Fédération Guinéenne de Football (@fgfofficiel) June 20, 2023

Toujours devancé par l’Égypte, qui l’a dominé mercredi dernier (1-2), le Syli national est donc mathématiquement assuré de terminer à l’une des deux premières places de sa poule. Serhou Guirassy, Naby Keita, Issiaga Sylla et leurs coéquipiers vont pouvoir se projeter sur le grand rendez-vous prévu en janvier 2024. Ils tenteront de faire mieux que lors de la précédente édition, qui les avait vus prendre la porte dès les huitièmes de finale, après un revers contre la Gambie (0-1).

Quinze équipes sont désormais certaines de disputer la 34e édition de la CAN. Qui sera la prochaine ?

