La FFF lance une nouvelle plateforme d'alerte contre les violences et les discriminations

Les paroles, puis les actes.

Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, avait reconnu il y a quelques jours les dysfonctionnements concernant le numéro vert d’aide aux victimes de violences physiques ou sexuelles, qui avait sonné dans le vide de nombreux mois. Ce mercredi, la 3F a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme « destinée à tous les publics du football, victimes ou témoins de faits graves et répréhensibles, notamment en matière de violences sexuelles et sexistes, d’homophobie, de racisme et de toutes formes de violences et de discriminations. » Le nouveau service s’appelle jalerte.fff.fr, et il permettra aux victimes d’alerter sur des faits en remplissant un formulaire, de manière sécurisée et confidentielle. Les alertes les plus graves seront traitées dans un délai de 72 heures maximum.

Et il existe toujours un partenariat entre la FFF et France Victimes avec un numéro dédié : 01 73 03 84 42.