Deux stagiaires de Sky Sports virés pour avoir célébré un but de l'Inter

Célébrer un but et se faire expulser : Gauthier Hein inspire le monde.

Lors du match entre le Hellas et l’Inter, ce dimanche, deux stagiaires ont été aperçus à l’arrière-plan d’un programme diffusé par la chaîne Sky Sports en train de célébrer avec ferveur le but victorieux de l’Inter inscrit par Martin Frese.

La scène, captée par les caméras, n’a pas tardé à circuler sur les réseaux sociaux. Face à la viralité de ces images, le directeur de Sky Sport Italia, Federico Ferri, a immédiatement réagi en renvoyant les deux stagiaires concernés et en adressant à la rédaction une circulaire interne particulièrement ferme sur la question de la neutralité journalistique.

« Nous sommes journalistes, pas supporters »

Dans sa note interne, relayé par les médias italiens, Federico Ferri n’a pas mâché ses mots : « Chers collègues, aujourd’hui, la rédaction a été au cœur d’une scène indigne de notre profession et du prestige et du sérieux qui caractérisent et devraient caractériser Sky Sport. » Le ton est donné.

Pour le directeur de la chaîne, il s’agit d’un rappel à l’ordre nécessaire : « Célébrer un but, quelle que soit l’équipe, en se livrant à des pitreries dignes d’un bar ou d’un stade, est toujours inacceptable, surtout quand la scène est diffusée. » Ferri insiste sur la frontière claire qui sépare le journalisme du supportérisme : « Nous sommes journalistes, pas supporters », ajoute-t-il, avant de préciser que tout manquement à cette règle « remet en cause la crédibilité de la rédaction ».

