La CAN remportée par le Maroc en 1976 ne sera pas contestée par la Guinée

Cold Case. Dans un communiqué publié ce dimanche, la Fédération guinéenne de football a nié avoir entrepris des démarches auprès des instances en lien avec la CAN 1976. « Ces derniers jours, des informations relayées sur divers supports évoquent à tort une supposée démarche de la Guinée visant à contester le résultat du match ayant opposé le Syli National au Maroc lors de cette CAN 1976. […] Ces informations sont inexactes et ne reposent sur aucune base officielle », dénonce la FGF.

Les joueurs marocains accusés d’avoir quitté le terrain en 1976

Une rumeur sur un retrait des Lions de l’Atlas au cours de ce fameux match contre les Guinéens en 1976 est à l’origine de toute cette affaire. « La Guinée marque le premier but, et le Maroc va contester l’arbitrage, en sortant du stade. Après une interruption du match et de longues discussions, les Marocains reviennent sur le terrain et finissent par égaliser », affirmait Remy Ngono, journaliste camerounais le 30 janvier dernier sur RFI. À la suite de la décision de la CAF d’attribuer le titre de champion d’Afrique 2025 au Maroc le 17 mars, les accusations du journaliste ont été relayées par plusieurs médias et sur les réseaux sociaux.

Voilà l’origine criminelle de cette fake news, 30 janvier 2026 Rémy Ngolo journaliste propagandiste révisionniste camerounais connu pour sa haine du Maroc!Comment peut on vomir autant de fake news sans être inquiété @RFIRadioFoot @RFI @Annie_Gasnier @XavBarretFoot @hpenot_lequipe pic.twitter.com/zJNS4KaUJ0 — Chakib Wydadi (@MorrocanVision) March 21, 2026

Ismaël Sylla, ancien joueur guinéen, a participé à cette rencontre décisive le 14 mars 1976. L’ex-international surnommé « Eusébio » a démenti l’information sur TV5 Monde. « J’ai joué 90 minutes. Il n’y a jamais eu d’incidents, ni après le but de la Guinée, ni après l’égalisation du Maroc », a reconnu Sylla.

Pour ceux qui n'ont pas suivi le @JTAtv5monde ce soir, voici le passage de l'ancien international guinéen Ismaël Sylla, alias "Eusébio" qui témoigne sur le match Maroc-Guinée lors de la CAN 1976 en Éthiopie. 📹 @JTAtv5monde pic.twitter.com/6W4bHyeSeb — Tanou Diallo (@TanouDiallo18) March 20, 2026

Le Maroc a été sacré champion d’Afrique 1976 grâce à ce match nul (1-1) au terme d’une édition disputée sous forme de mini-championnat, sans incident majeur.

Bon, ça fait déjà une CAN d’assurée au palmarès du Maroc.

« Le Sénégal n’a vraiment pas à s’inquiéter »