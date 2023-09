La Fédération espagnole vire son secrétaire et présente ses excuses à ses joueuses

Des paroles aux actes.

Après les promesses faites ce mardi pour parvenir à un accord avec les joueuses, la Fédération espagnole de football est passée à l’action. Andreu Camps, secrétaire général de la Fédé, a notamment été démis de ses fonctions et ne sera pas remplacé dans l’immédiat, comme l’indique la RFEF dans un communiqué. Autre communication publiée par l’organe espagnol : la « déclaration de principes pour une nouvelle phase ».

🔴 Declaración de principios ante una nueva etapa: ✔️ Gobernanza ✔️ Transparencia ✔️ Igualdad 🔗 https://t.co/JNAU9UiX8A pic.twitter.com/pPs0pGeom8 — RFEF (@rfef) September 20, 2023

L’occasion pour la RFEF de « manifester son soutien à toutes les joueuses internationales qui traversent ces circonstances indésirables » et de réitèrer « ses excuses pour ce qui s’est passé après la victoire en Coupe du monde à chacune d’entre elles et, en particulier, à Jenni Hermoso, plongée dans une situation qu’elle n’a pas créée ». Des excuses exigées par les joueuses avant qu’elles ne réintègrent la sélection. Désormais, la Fédé entend accélérer « les changements prévus » et « créer un climat de confiance avec les internationaux ».

C’est dommage de s’en rendre compte un peu trop tard.

