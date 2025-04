La condamnation de Youcef Atal confirmée en appel

La sentence est retombée.

Le 3 janvier 2024, Youcef Atal avait été condamné à huit mois de prison avec sursis et 45 000 euros d’amende pour « provocation à la haine à raison de la religion » pour avoir publié sur son compte Instagram une vidéo d’un prédicateur appelant à un « jour noir pour les Juifs ». L’ancien joueur de l’OGC Nice avait fait appel de la décision.

Ce 30 avril 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la peine prononcée en première instance. En plus de l’amende de 45 000 euros, l’international algérien devra verser 15 000 euros de frais de procédure aux parties civiles. Parmi elles se trouvent la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme Côte d’Azur et la Ligue de football professionnel.

À la barre, l’accusé s’était défendu de son acte, affirmant que s’il avait regardé la vidéo jusqu’au bout, il ne l’aurait pas publiée. Cette défense n’a pas plu à l’avocate générale. Selon elle, il s’agissait « clairement d’un appel à la haine. Monsieur Atal est responsable de ce qu’il poste, il doit assumer. »

