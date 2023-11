La Belgique dévoile sa liste et une attaque de feu

Attention aux excès de vitesse.

Avant d’affronter la Serbie, en amical, et l’Azerbaïdjan dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, Domenico Tedesco a dévoilé une liste de 26 joueurs ce vendredi. Déjà qualifiée pour l’échéance continentale l’an prochain, les Belges ont besoin d’une victoire pour s’assurer de la première place du groupe, après avoir concédé un match nul particulier face à la Suède et avoir logiquement accepté de faire passer l’humain avant le sportif. Toujours privés de Kevin de Bruyne et de Thibaut Courtois sur blessure, les Diables rouges peuvent compter sur un Jan Vertonghen toujours fidèle au rendez-vous, du haut de ses 152 capes. Johan Bakayoko, qui doit encore hanter les nuits des défenseurs lensois, est présent et complète une attaque à première vue impressionnante, avec Romelu Lukaku, Lois Openda, Jérémy Doku ou encore Leandro Trossard pour ne citer qu’eux.

Bon courage à leurs adversaires pour gérer les contre-attaques.

